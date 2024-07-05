Новое правительство ЮАР продолжит поддерживать палестинцев в конфликте с Израилем

ПРЕТОРИЯ (ИА Реалист). В Южной Африке сформирован новый кабинет министров. Как сообщает Сhatham House, новая администрация политически весьма разнообразна, поскольку является результатом компромиссов между Африканским национальным конгрессом (АНК), единолично правившим страной в течение последних 30 лет, и большой коалиции политических партий, которые сегодня представляют исполнительную власть.
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