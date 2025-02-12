В США ветеринары спасли опоссума, который наелся шоколадного торта

В США спасли опоссума после того, как он наелся шоколадного торта. Об этом пишет Forbes. Ким Доггетт, агент по недвижимости из Омахи, штат Небраска, увидела опоссума своими глазами, когда ее сын вышел на открытую террасу дома, чтобы оставить там шарики с арахисовым маслом.