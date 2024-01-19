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В Казахстане проведут "кардинальные реформы", чтобы приблизить бизнес к уровню ОЭСР

В Казахстане проведут "кардинальные реформы", чтобы приблизить бизнес к уровню ОЭСР

В ближайшее время Казахстан приступит к "важнейшим кардинальным реформам", чтобы привести стандарты и практику ведения бизнеса к уровню Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время инвестиционного круглого стола "Казахстан – Италия".

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