МФК «Поморье» одержал первую победу в туре высшей лиги по футзалу

В спорткомплексе «Норд Арена» хозяева паркета приними дубль «Газпром-Югры». Матч завершился со счётом 4:1— Команда «Поморье», созданная в 2021 году при поддержке правительства Архангельской области, начинает сезон в обновлённом составе и с новым главным тренером Александром Козловым, — рассказал заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.