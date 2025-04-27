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Фетисов оценил дебют Мичкова в НХЛ: «Было непростое начало сезона»

Фетисов оценил дебют Мичкова в НХЛ: «Было непростое начало сезона»

Обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что российский нападающий команды «Филадельфии» Матвей Мичков провел непростой дебютный сезон в регулярном чемпионате НХЛ, однако сумел показать хороший для новичка турнира результат.

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