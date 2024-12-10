В облцентре демонтировали 355 незаконных ларьков за год

Об этом рассказали представители управления торговли администрации Смоленска. По их словам, в этом году в Заднепровском районе демонтировано 116 незаконно установленных торговых объектов, в Ленинском - 91, в Промышленном -148 .
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