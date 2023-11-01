Блинкен пообещал Кулебе продолжить помощь Киеву

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которой подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву.
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