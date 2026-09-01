Сегодня в День знаний свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. За парты сели свыше 17,5 млн учеников, среди них 1,5 первоклашек.
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