Виталий Шевченко: «Нужно давать дорогу нашим молодым игрокам»

– За исключением двух матчей четвертого тура в остальных все голы были забиты во вторых таймах. Почему так произошло? Это как-то характеризует текущий чемпионат или является скорее совпадением? – Да, такая особенность была в прошедших играх.
– За исключением двух матчей четвертого тура в остальных все голы были забиты во вторых таймах. Почему так произошло? Это как-то характеризует текущий чемпионат или является скорее совпадением? – Да, такая особенность была в прошедших играх.
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