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Закон, порядок, государство

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ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года

ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года

2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками — впервые за четыре года их активность на розничных клиентов снизилась.

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