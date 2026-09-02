Рабочих медцентра в Орле выгнали, а объект опечатали

Зарплату строители медцентра при ООКБ не получают с июля, готовность объекта — 55-60%, сообщают рабочие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
- A В России изучают ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым