Помпео допускает одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

А Александр всякий раз идут какие-то нелепые попытки напугать дикобраза совершенно голой сракой. То, что как-то внезапно она оказалась голой, видно уже давно невооружённым глазом. Дохренелиарды макулатуры теряют в весе, нужны реальные ресурсы (много), производственные мощности, энергетические мощности. И молодецкий энтузиазм, сверху на всё это)) То, чего у вас уже не будет 😉

Владимир Трамп не победит, победит Камала. Она выглядит на фоне Байдена совершенно идеально. Если уж Байден имел рейтинг и побеждал, то Камала тем более имеет больше шансов на победу.