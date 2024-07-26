Экс-госсекретарь Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Украины У Трампа будет возможность дать Украине денег столько, сколько ей нужно для покупки американского оружия, а на его использование снять все ограничения, предупредил Помпео.
Помпео допускает одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Комментарии
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Александр
всякий раз идут какие-то нелепые попытки напугать дикобраза совершенно голой сракой. То, что как-то внезапно она оказалась голой, видно уже давно невооружённым глазом. Дохренелиарды макулатуры теряют в весе, нужны реальные ресурсы (много), производственные мощности, энергетические мощности. И молодецкий энтузиазм, сверху на всё это)) То, чего у вас уже не будет 😉
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17 час.
Владимир
Трамп не победит, победит Камала. Она выглядит на фоне Байдена совершенно идеально. Если уж Байден имел рейтинг и побеждал, то Камала тем более имеет больше шансов на победу.
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15 час.
Игорь Василевский
Хрен редьки не толще. И не слаще. Оба они друг друга стоят. Но в одном они похожи - оба наши врага. Непримиримые.
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13 час.
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