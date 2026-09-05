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В шкафу появился затхлый запах — не маскируйте его духами: сначала избавьтесь от главной причины

В шкафу появился затхлый запах — не маскируйте его духами: сначала избавьтесь от главной причины

Дорогие ароматизаторы и агрессивная химия не понадобится, чтобы устранить затхлый запах в шкафу. Простые натуральные решения работают гораздо лучше.

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