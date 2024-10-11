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Скалони об 1:1 с Венесуэлой: «Нужно учитывать условия южноамериканских матчей. Аргентина адаптируется ко всем сложностям, команда всегда борется»

«У нас было несколько явных моментов, они много пытались бить из-за пределов штрафной и играли длинными передачами, как и должна была складываться игра.

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