Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал позором попытку президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо за €500 млн в обмен на поддержку членства страны в НАТО.
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