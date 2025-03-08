В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля

Пожизненный срок получил лидер мексиканского наркокартеля за международные поставки наркотиков и огнестрельного оружия, 8 марта сообщает федеральное агентство министерства юстиции США в социальной сети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии