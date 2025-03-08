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В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля

В США приговорили к пожизненному заключению лидера мексиканского картеля

Пожизненный срок получил лидер мексиканского наркокартеля за международные поставки наркотиков и огнестрельного оружия, 8 марта сообщает федеральное агентство министерства юстиции США в социальной сети Х.

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