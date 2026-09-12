СК России ведет дело о нападении на фельдшера в Пермском крае

27 августа 2026 года в посёлке Яйва пациент в алкогольном опьянении напал на фельдшера, ранив его. Следственный комитет России расследует это дело.
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