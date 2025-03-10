В Госдуме предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

Политика как она есть

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей.