В Госдуме предложили наказывать за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением на законодательном уровне закрепить уголовную ответственность для граждан, совершивших нападение на сотрудников экстренных служб в момент исполнения их должностных обязанностей.
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