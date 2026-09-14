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SUSANIN

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Мастер из Ижевска вошел в пятерку лучших каменщиков страны

Мастер из Ижевска вошел в пятерку лучших каменщиков страны

Чебоксары. Чувашская республика. Каменщик из Ижевска Алексей Найденов занял четвертое место  в номинации «Каменщик» на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» (18+), проходившем в Чувашской области.

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