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Мостовой высмеял слова Абаскаля: «Потерял багаж и не мог его найти. Хорошо, что появился Станкович»

Мостовой высмеял слова Абаскаля: «Потерял багаж и не мог его найти. Хорошо, что появился Станкович»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Гильермо Абаскаль о том, что он и его штаб подготовили и создали команду, которая в нынешнем сезоне успешно выступает в РПЛ под руководством Деяна Станковича.

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