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Кравцов дебютировал за загребское «Динамо» в еврокубках в ничейном матче с «Хапоэлем»

Кравцов дебютировал за загребское «Динамо» в еврокубках в ничейном матче с «Хапоэлем»

16 сентября «Хапоэль» из Беэр-Шевы принимал в Бухаресте загребское «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

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