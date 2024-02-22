Начальник полиции ХМАО объяснил некомплект состава в 11,5% неконкурентными зарплатами и отсутствием жилья

В Ханты-Мансийском автономном округе сохраняется дефицит кадров в МВД и сейчас составляет 11,5%. Об этом на заседании думы Югры рассказал глава региональной полиции Дамир Сатретдинов, «На мой взгляд, это рабочий некомплект, он не такой критический.
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