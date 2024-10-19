«Украинизация» Европы: болезнь захватила и Швейцарию

Гарий Щерба

Дааа , у РОССИИ МНОГО теперь ДЕЛ , НАВСЕГДА ,,УТИХОМИРИТЬ,, ФАШИЗМНГТОН вплоть до его РАЗВАЛА и ВСЮ ГЕЙРОПУ ПОСТАВИТЬ назад в СТОЙЛО , где ВСЕГДА и СТОЯЛА ....!!!!