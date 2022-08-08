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Скоулз об игре Фреда и Мактомини с «Брайтоном» (1:2): «Это просто преступление»

Пол Скоулз раскритиковал хавбеков «Манчестер Юнайтед». Бывший полузащитник «МЮ» высказался об игре Фреда и Скотта Мактомини после домашнего поражения команды в 1-м туре АПЛ от «Брайтона» (1:2).

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