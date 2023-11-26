Прокуратура организовала проверку из-за опасного состояния дома в Рязани

Открытое обращение разместил один из жителей дома в соцсетях. «Наш дом находится в аварийном состоянии: он стоит на овраге, из-за постоянных аварий на канализации и колодцах сливными стоками сильно размыло грунт под фундаментом, дом уже значительно просел», — говорится в сообщении, к обращению также приложены фотосвидетельства.