Бизнесмен раскошелился, едва приставы положили глаз на его «Харлей»

Симферополец тянул с оплатой задолженности и тогда суд послал к нему своего человека. В службе судебных приставов по Крыму рассказали, что местный бизнесмен задолжал 1,8 миллиона рублей за аренду, дотянул дело до суда, но и его решение не торопился исполнять.