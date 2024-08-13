Бизнесмен раскошелился, едва приставы положили глаз на его «Харлей»

Симферополец тянул с оплатой задолженности и тогда суд послал к нему своего человека. В службе судебных приставов по Крыму рассказали, что местный бизнесмен задолжал 1,8 миллиона рублей за аренду, дотянул дело до суда, но и его решение не торопился исполнять.
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