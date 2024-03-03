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БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

В Белгороде задержали банду, которая избивала прохожих. Наглости этой банде вместе с их родственниками, конечно, не занимать.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
выбрасывайте этот мусор человеческий из России без жалости  всех всех и лишайте российского гражданства а жилье освобождённое от этих тварей отдавайте малообеспеченным без воздмесздо
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42 мин.
Владимир Минаков
&quot; один мужчина (кавказской национальности) &quot;                  Извините, но такой национальности в природе нет, такой термин давно менты выдумали. Нет уральской, поволжской, сибирской национальности.И жившим у края польского королевства тоже место проживания вдруг стало национальностью... На Кавказе живут народы свыше 100 национальностей, обобщать не будем, как и татар, башкир, марийцев, калмыков, записать &quot;поволжцы&quot;...
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13 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Так сотни тысяч жителей Средней Азии уже стали гражданами России, вот они и будут своим гарантии давать... Это не тот путь. Нужно, чтобы предприятия подавали заявки на необходимое количество рабочей силы и они должны доказать, что в России таких своих спецов нет, поэтому нужно на определённый срок пригласить спецов из-за бугра... Не семью с детьми и бабушками, а конкретно одного на одно рабочее место.
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6 мин.

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