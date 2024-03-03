БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

выбрасывайте этот мусор человеческий из России без жалости всех всех и лишайте российского гражданства а жилье освобождённое от этих тварей отдавайте малообеспеченным без воздмесздо

" один мужчина (кавказской национальности) " Извините, но такой национальности в природе нет, такой термин давно менты выдумали. Нет уральской, поволжской, сибирской национальности.И жившим у края польского королевства тоже место проживания вдруг стало национальностью... На Кавказе живут народы свыше 100 национальностей, обобщать не будем, как и татар, башкир, марийцев, калмыков, записать "поволжцы"...

ВМ

Владимир Минаков

Так сотни тысяч жителей Средней Азии уже стали гражданами России, вот они и будут своим гарантии давать... Это не тот путь. Нужно, чтобы предприятия подавали заявки на необходимое количество рабочей силы и они должны доказать, что в России таких своих спецов нет, поэтому нужно на определённый срок пригласить спецов из-за бугра... Не семью с детьми и бабушками, а конкретно одного на одно рабочее место.