Три брака, ультиматум Высоцкому и трагическая потеря: как жила и почему осталась одна звезда фильма «Доживём до понедельника» Ирина Печерникова

Актриса Ирина Печерникова, запомнившаяся миллионам зрителей по роли Натальи Гореловой в фильме «Доживём до понедельника», прожила жизнь, в которой переплелись три брака, громкие романы, нелепые слухи и тяжелейшие личные потери.
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