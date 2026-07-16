Три брака, ультиматум Высоцкому и трагическая потеря: как жила и почему осталась одна звезда фильма «Доживём до понедельника» Ирина Печерникова

Актриса Ирина Печерникова, запомнившаяся миллионам зрителей по роли Натальи Гореловой в фильме «Доживём до понедельника», прожила жизнь, в которой переплелись три брака, громкие романы, нелепые слухи и тяжелейшие личные потери.