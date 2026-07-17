Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 5 тысяч

Правительство Венесуэлы сообщает, что свыше 21 тысячи человек размещены во временных лагерях. Всего в результате природного бедствия пострадало более 1 254 после­шок, вызвавших серьезные разрушения и повреждения 856 зданий, а 190 построек были полностью разрушены.