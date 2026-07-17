Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 5 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 5 тысяч

Правительство Венесуэлы сообщает, что свыше 21 тысячи человек размещены во временных лагерях. Всего в результате природного бедствия пострадало более 1 254 после­шок, вызвавших серьезные разрушения и повреждения 856 зданий, а 190 построек были полностью разрушены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии