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Эксперт пояснил, что сделает Запад если Россия пойдёт из Крыма на Херсонщину

Эксперт пояснил, что сделает Запад если Россия пойдёт из Крыма на Херсонщину

Украинский эксперт Максим Гольдарб предположил, как отреагирует Запад в случае, если Россия якобы нападёт из .

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Геннадий Бережнов
Кто это Гольдарб тщедушный? Сначала он решил что Россия пойдёт на Херсон. Потом он решил как должен действовать Запад. Это как - сижу я на печке, тай думку гадаю, чему я не сокол, чему не летаю. Безнадёжный совсем однако!
Павел К
Запад поскулит пару дней и утрется.

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