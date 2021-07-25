Эксперт пояснил, что сделает Запад если Россия пойдёт из Крыма на Херсонщину

Александр КириловПолитикаЭксперт пояснил, что сделает Запад если Россия пойдёт из Крыма на ХерсонщинуУкраинский эксперт Максим Гольдарб предположил, как отреагирует Запад в случае, если Россия якобы нападёт из .Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКто это Гольдарб тщедушный? Сначала он решил что Россия пойдёт на Херсон. Потом он решил как должен действовать Запад. Это как - сижу я на печке, тай думку гадаю, чему я не сокол, чему не летаю. Безнадёжный совсем однако!Павел КЗапад поскулит пару дней и утрется.Комментировать
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