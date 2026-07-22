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Рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2026 и 2100 годах

Рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2026 и 2100 годах

Рейтинг стран с самой высокой продолжительностью жизни в 2026 и 2100 годах / © Visual Capitalist Новый рейтинг основан на прогнозах World Population Prospects, подготовленных ООН и опубликованных платформой Our World in Data.

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