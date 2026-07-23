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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Посмотрел финал ЧМ – вязко, 0 голов. Забивали бы по 20, было бы интересно. На поле делают в два раза меньше, чем в хоккее»

Призер Олимпиады в прыжках в воду Евгений Кузнецов высказался о том, почему предпочитает хоккей больше футбола.

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