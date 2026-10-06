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Царьград

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В Самарской области ввод жилья к 2029 году рухнет почти на 30%

В Самарской области ввод жилья к 2029 году рухнет почти на 30%

Минэкономразвития Самарской области прогнозирует сокращение ввода жилья почти на 30% к 2029 году относительно уровня 2025-го, когда сдали 1669 тысяч квадратных метров.

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