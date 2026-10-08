Gun Jams, Knife Comes Out: One Dead After Bizarre Courthouse Shooting In Nashville A man armed with a pistol was shot and killed by a security officer at the Fred D.
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