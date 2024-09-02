Представлены новые герои спецоперации

Новые подвиги российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Гвардии рядовой Иван Крюков в ходе выполнения поставленной задачи оказывал поддержку российским подразделениям, ведущим активные действия на передовой.
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