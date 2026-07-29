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Макаров о «Кайсериспоре»: «Мне сказали, что не выплачивают зарплату из-за политических мотивов. Я просто посмеялся – не верю, что это настоящая причина»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Макаров рассказал о причине, которой «Кайсериспор» объяснил невыплату заработной платы.

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