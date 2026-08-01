Пост благодарности ❤️ В старшей группе «Золотая рыбка» детского сада номер 1 состоялся субботник по обновлению детской игровой площадки.
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Пост благодарности ❤️ В старшей группе «Золотая рыбка» детского сада номер 1 состоялся субботник по обновлению детской игровой площадки.
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