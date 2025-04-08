Судоходная компания в Рязани добилась отмены штрафа в 300 тысяч из-за спасательных кругов

Проверка показала, что при осмотре судна несамоходный плавкран ПК-16 у него не обнаружили спасательные круги на штатных местах, она находились в недоступных местах, а один из них был оплавлен и непригоден.
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