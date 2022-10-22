Осторожно - СПАЙС.

С 18 по 28 октября проводится республиканская профилактическая акция ´Сохрани себе жизнь!´ по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования светоотражающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.
С 18 по 28 октября проводится республиканская профилактическая акция ´Сохрани себе жизнь!´ по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования светоотражающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.
Свежие комментарии