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Осторожно - СПАЙС.

Осторожно - СПАЙС.

С 18 по 28 октября проводится республиканская профилактическая акция ´Сохрани себе жизнь!´ по предупреждению ДТП с участием пешеходов, популяризации использования светоотражающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

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