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В Горно-Алтайске приостановили работу ресторана быстрого питания из-за отравлений

В Горно-Алтайске приостановили работу ресторана быстрого питания из-за отравлений

В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований В Горно-Алтайске суд на десять суток приостановил работу ресторана быстрого питания, расположенного на улице Г.

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