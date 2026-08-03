В Горно-Алтайске приостановили работу ресторана быстрого питания из-за отравлений

В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований В Горно-Алтайске суд на десять суток приостановил работу ресторана быстрого питания, расположенного на улице Г.
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