Тренер «Интер Майами» Мартино: Месси близок к возвращению на поле

Херардо Мартино, главный тренер клуба Major League Soccer (MLS) «Интер Майами», прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси пропустил несколько матчей команды из-за травмы, отметив, что аргентинец приближается к возвращению на поле.
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