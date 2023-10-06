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Тренер «Интер Майами» Мартино: Месси близок к возвращению на поле

Тренер «Интер Майами» Мартино: Месси близок к возвращению на поле

Херардо Мартино, главный тренер клуба Major League Soccer (MLS) «Интер Майами», прокомментировал тот факт, что нападающий Лионель Месси пропустил несколько матчей команды из-за травмы, отметив, что аргентинец приближается к возвращению на поле.

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