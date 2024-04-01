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Политолог Аксай: результат оппозиции на выборах в Турции превзошел ее ожидания

Политолог Аксай: результат оппозиции на выборах в Турции превзошел ее ожидания

Политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай прокомментировал результаты завершившихся в Турции муниципальных выборов.

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