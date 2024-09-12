МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    При товарище Сталине, паникёров всех мастей расстреливали!👍😱👈😜"Дни этой области...
  • Лев Добрый
    Наши лохи продавали Сербии газ за сущие копейки, а большой, но без гармошки Вучич, на вырученные баксы за газ купи у ...«Они вставили мне...
  • Юрий Зубрин
    Да ебаните вы по жидам наконец ,так ,чтобы очко в трубочку свернулось!Боимся эскалации?...

ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ КРАЙНЕ ДОВОЛЬНЫ ГИБЕЛЬЮ СЛАВЯН - АНТОНОВ

ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ КРАЙНЕ ДОВОЛЬНЫ ГИБЕЛЬЮ СЛАВЯН - АНТОНОВ

Русский посол уверен: США "крайне довольны" гибелью славян в ходе конфликта на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты прекрасно понимают, как обстоят дела на поле боя, ибо русские каждый день освобождают всё новые населённые пункты Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх