ЗАПАДНЫЕ ПОЛИТИКИ КРАЙНЕ ДОВОЛЬНЫ ГИБЕЛЬЮ СЛАВЯН - АНТОНОВ

Русский посол уверен: США "крайне довольны" гибелью славян в ходе конфликта на Украине. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты прекрасно понимают, как обстоят дела на поле боя, ибо русские каждый день освобождают всё новые населённые пункты Донбасса.