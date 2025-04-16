Магомедов о межнациональных отношениях: стабильность под давлением SВО

Заместитель главы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил о стабильности межнациональных отношений в России на фоне усиленного внешнего давления в условиях Специальной военной операции на Украине.
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