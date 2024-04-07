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10 самых крутых способов побаловать себя

10 самых крутых способов побаловать себя

Первое, что приходит на ум, это сон. Чем не способ побаловать себя? Большинство людей не добирает часы (по правилам взрослый человек должен спать 7–8 часов), ведь если долго спать, то не останется времени на важные дела.

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