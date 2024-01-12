WSJ: в мире растет заболеваемость раком среди молодежи

Раком все чаще заболевают молодые люди. В США на 12,8% за 20 лет вырос уровень диагностирования онкологии среди людей до 50 лет, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.
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