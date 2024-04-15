Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура

Россия лишает Казахстан трех жизненно важных проектов: строительство нового обхода, перенос производства тантала и уход с Байконура

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз становится понятно, что Россия устав от поведения своих "надежных партнеров" из числа республик Средней Азии, решила стратегически важные проекты реализовывать без их участия.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Да этот очкастый Ботан всем уже надоел...
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6 час.
Александр Шилов
Великий человек написал басню, однажды лебедь раком щуку. Вот с тех пор и повелось. Не надо в засос целоваться с братьями меньшими.
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Александр Денисов
Пригрел Вова себе друзей. А его за умного держали...
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