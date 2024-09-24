Безумный иностранец разбил стекло сторожки больницы и оскорбил экипаж кареты скоро помощи

Алексей Тан

Эти мрази инородцы, зачастую, стараются "остановиться" или задержатся... в Российских медицинских учреждениях (больницах)... с целью, переждать "холодное время" ...скрываются, или со временем.. получить вид на жительство или гражданство... и это в частности... зачастую встречается... в Московской области!... и как получается и не только в Москве.