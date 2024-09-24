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Безумный иностранец разбил стекло сторожки больницы и оскорбил экипаж кареты скоро помощи

Безумный иностранец разбил стекло сторожки больницы и оскорбил экипаж кареты скоро помощи

Avia.pro - СМИ Во Владивостоке разразилась маленькая, но весьма поучительная драма с элементами хаоса и, как это принято сейчас называть, «безумия».

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Комментарии
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В
Виктор
Вышвырнуть из страны с запретом ее посещать!
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7 час.
Алексей Тан
Эти мрази инородцы, зачастую, стараются &quot;остановиться&quot; или задержатся... в Российских медицинских учреждениях (больницах)... с целью, переждать &quot;холодное время&quot; ...скрываются, или со временем.. получить вид на жительство или гражданство... и это в частности... зачастую встречается... в Московской области!... и как получается и не только в Москве.
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7 час.
Вячеслав Денисов
А почему морду этого обезьяна заштриховали?
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56 мин.

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