Украина требует в Гааге демонтажа Крымского моста

В ходе открывшихся в Гааге слушаниях по иску Украины против России в сфере морского права Киев потребовал «демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях».
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