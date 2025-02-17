SUSANIN
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SUSANIN

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  • Eduard
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Эндокринолог посоветовал не мучить себя завтраком, если с утра не хочется есть

Эндокринолог посоветовал не мучить себя завтраком, если с утра не хочется есть

Удмуртия. Врач-эндокринолог и терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала в беседе с «RT», как должен выглядеть сбалансированный завтрак и что делать, если с утра не хочется есть.

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